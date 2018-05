Navata ha patit aquesta setmana la crema de tres contenidors més

Els Mossos d'Esquadra continuen investigant la crema de contenidors en els darrers dos mesos a Navata. Fins ara se n´han cremat una vintena, els tres darrers aquesta setmana. Fins ara no s´ha detingut cap persona relacionada amb els fets.

L'alcalde, Jaume Homs, ha explicat que el primer cas es va produir a finals de març amb cinc contenidors afectats en una mateixa zona. Durant la primera quinzena d'abril es va produir el segon. En aquesta ocasió, en van incendiar onze en cinc punts diferents del municipi.

El darrer episodi ha tingut lloc aquesta mateixa setmana. La nit de dimarts a dimecres en van cremar un i la de dimecres a dijous, dos més. Homs diu que s'ha incrementat la vigilància nocturna al municipi amb l'objectiu d'intentar localitzar l'autor o autors de les bretolades.

Amb la crema dels primers contenidors, des del consistori van creure que es tractava d'un fet aïllat i, possiblement, d'una bretolada. El segon incident es va produir durant la primera quinzena d'abril. En aquesta ocasió, van cremar fins a onze contenidors ubicats en cinc punts diferents del municipi. «Primer pensàvem que era una sola persona però després d'això vam dubtar que hi haguessin més implicats», diu Homs. I és que, segons explica, els llocs on es va produir els focs estan a una distància mínima de 300 metres. L'alcalde assegura que s'han anat reposant els contenidors afectats i que alguns d'ells s'han pogut reparar.