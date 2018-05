Una dona de 60 anys mor després de ser atropellada per un vehicle a Figueres

Una dona de 60 anys va morir ahir en ser atropellada per un vehicle quan creuava en un punt de l'avinguda Vilallonga, la carretera de Roses, a Figueres. Va patir ferides de gravetat i va ser traslladada en estat crític a l'hospital Josep Trueta de Girona, on va morir hores més tard.

L'avís de l'atropellament es va produir quan passaven dotze minuts de les dotze del migdia.

La dona creuava per l'avinguda al tram final, al seu pas pel barri de la Marca de l'Ham, just davant d'on està situat el supermercat Aldi. En aquest punt no hi ha cap pas de vianants.

Al lloc s'hi van desplaçar diversos efectius de la Guàrdia Urbana i dues ambulàncies del SEM. La dona va ser atesa i traslladada en ambulància directament a l'hospital Josep Trueta de Girona donada la gravetat de les ferides, a conseqüència de les quals va morir.

La carretera es va tallar al trànsit en sentit d'entrada a Figueres a la primera rotonda de l'avinguda mentre s'ocupaven d'evacuar a la víctima.