Ingressa a presó un dels tres lladres multireincidents de la Jonquera

Un dels tres delinqüents multireincidents que actuaven des de fa temps a la Jonquera ha ingressat a presó. El detingut està acusat de diversos robatoris. L'Ajuntament i la Plataforma de Veïns s'han presentat com a acusació particular en el procediment penal.

Una actuació conjunta entre Mossos d'Esquadra i Policia Local va permetre la detenció i posterior posada a disposició judicial d'aquesta persona, ara per dos nous delictes de robatori en interior de domicili. Es tracta d'O. A., amb un llarg historial per fets delictius similars. En aquesta ocasió el jutge ha ordenat el seu ingrés a la presó del Puig de les Basses de Figueres.

L'Ajuntament ha actuat com a acusació particular en aquest procediment, mitjançant advocat i procurador. La Plataforma de Veïns de la Jonquera, que va néixer per la situació d'inseguretat que senten els veïns, també ho ha fet.

L'alcaldessa, Sònia Martínez, va manifestar divendres en acabar la compareixença que tenen un «total compromís» amb la «lluita contra la impunitat amb la qual diversos delinqüents actuen a la Jonquera».

La pressió sobre els delinqüents reincidents a la Jonquera s'ha incrementat després que els veïns, tips de robatoris i altres fets delictius, decidissin unir-se en una plataforma. Dels tres que donaven més problemes, dos ja són a la presó.