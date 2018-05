Els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home francès de 63 anys dins d'una furgoneta aparcada al carrer Bosch de la Trinxeria, a l'entrada de La Jonquera (Alt Empordà). Els agents van poder comprovar que l'home feia dies que estava mort, ja que el cos es trobava en un avançat estat de descomposició. L'avís el va donar un veí que sortia d'un bar situat a la zona i que va notar una forta pudor que sortia del vehicle. Al acostar-s'hi va comprovar que a dins hi havia aquest ciutadà francès que des de feia un temps constava com a desaparegut al seu país. El veí va avisar de seguida els Mossos que van acudir ràpidament al lloc dels fets i van comprovar que el cos no presentava signes de violència. Les portes de la furgoneta tampoc estaven forçades i la part posterior estava habilitada per viure-hi.

La zona on s'ha trobat el cos és un carrer a l'entrada de La Jonquera, en un aparcament situat a prop del Centre d'Atenció Primària (CAP). La unitat d'Investigació dels Mossos s'han fet càrrec del cas.