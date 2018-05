Un camió fent marxa enrere provoca danys en un edifici a la Jonquera

Un camió fent marxa enrere ha provoca danys en un edifici a la Jonquera.

Els Bombers han hagut de sanejar el local i s'ha alertat l'arquitecte municipal.

El succés s'ha produït pels volts de les cinc de la matinada a peu de l'N-II a tocar una benzinera que hi ha al quilòmetre 776.

Per causes que es desconeixen quan el conductor del tràiler ha fet marxa enrere ha acabat fent un forat en un edifici que s'utilitza com a magatzem.

La destrossa ha estat considerable, segons els Bombers, que han treballat al lloc amb dues dotacions que s'han assegurat que l'edifici no podia caure i han fet tasques de sanejament.

A causa dels danys, s'ha alertat l'arquitecte municipal de l'ajuntament que valorarà l'estat de l'edifici.