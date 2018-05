Roses concedeix la llicència per fer les obres exteriors del nou Bulli1846

L'Ajuntament de Roses ha aprovat en junta de govern concedir la llicència per fer les obres exteriors del nou Bulli1846. La represa dels treballs està condicionada a petits ajustos com definir constructivament els acabats dels Worksharing i Brainstorming i a l'entrega de documentació administrativa. L'alcaldessa, Montse Mindan, ha assegurat que és un tràmit normal i que la concessió del permís és una molt bona notícia per al municipi. "Crec que les propostes de modificació que s'han fet han servit per anar millorant el projecte i, tot i que trigarem més temps, el resultat serà més òptim", ha dit. Els promotors del projecte fa mesos que avancen en les obres interiors del nou edifici però van haver d'aturar les de l'exterior pendents dels permisos. A l'estiu, Urbanisme va donar llum verda al projecte i ara el consistori els ha atorgat la llicència. Els treballs inclouen un aparcament, un centre de recepció per a visitants i la restitució de vegetació.