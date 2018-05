Retiren 18 quilos de deixalles a cala Tamariua

Una seixantena de persones han recollit divuit quilos de residus a cala Tamariua en una jornada de neteja de l´entorn del Parc Natural de Cap de Creus, en el marc de les activitats de la campanya europea «Let´s Clean Up Europe!» que s´organitza amb l´objectiu de conscienciar la ciutadania del llançament incontrolat de residus a la natura i promoure accions de sensibilització.

Entre les deixalles, van trobar burilles de cigarret, plàstics de tot tipus, bidons, sabates, mitjons, porexpan, trossos de caixes de fusta, pals metàl·lics, vidres i runa, entre altres. Un cop recollides, van classificar les deixalles segons els tipus, per llançar-les als contenidors

corresponents.

En concret, dos sacs d´envasos de plàstic i metall (12 kg), un sac per a paper i cartró (menys d´un kg), un per a vidre (1,5 kg) i un per a la resta (4 kg). Pel que fa a les restes orgàniques, com ara canyes i troncs, no s´han retirat de la platja. Tècnics del parc les retiraran abans de la campanya d´estiu per evitar incendis.

Els protagonistes de la jornada de neteja han estat alumnes de primària i infantil de l´escola Les Clisques del Port de la Selva amb l´equip docent.