«El Bulli1846 tindrà activitat al juny o setembre del 2019»

El cuiner Ferran Adrià va afirmar que «avui -ahir per al lector- és un dia important», després que l'Ajuntament de Roses hagi concedit la llicència d'obres definitiva per acabar el seu nou projecte creatiu, el Bulli1846, a la cala Montjoi, que preveu que tingui activitat «en el mes de juny o setembre de 2019».

En una entrevista amb Efe, el considerat per molts com el millor xef del món va indicar que aquest fet permetrà desencallar els treballs a la zona i que «ja vegem una data perquè hi hagi activitat» en un centre que, va avançar, serà «d'investigació i pensament sobre la innovació, focalitzat en l'eficiència».

El famós cuiner va indicar que no hi haurà cap festa d'inauguració, sinó «una activitat work in progress, amb una vintena de persones treballant allà, cobrant uns 1.700 euros cada mes, amb menjar i allotjament, únicament pensant i centrats en el que allà facin».



Optimista i positiu

Encara que vagi amb retard respecte a a previst per aquesta parada en les obres, amb entitats ecologistes que van protestar perquè el projecte ocupava més espai que l'antic Bulli, Ferran Adrià va subratllar que forma part d'un equip de persones «optimistes, positives, que creuen que serà molt bonic».

«Cal anar a poc a poc. He après que per fer alguna cosa extraordinària fa falta un temps extraordinari», va postil·lar.

El Bulli1846 «serà un centre d'investigació on una vintena de persones treballaran per reflexionar, investigar i experimentar sobre l'eficiència i la innovació. Serà una cosa molt enfocada a les pimes, perquè el 50 per cent de les que existeixen a Espanya no duren més de cinc anys i esperem posar el nostre granet de sorra perquè això canviï».