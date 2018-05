Diners, joies i aparells electrònics envien a presó un dels multireincidents

El robatori d'objectes de valor, diners i joies de dos domicilis de la Jonquera són els darrers antecedents policials que han acabat enviant a presó un dels delinqüents més buscats de la Jonquera.

Es tracta d'un jove de 22 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Figueres que els Mossos després d'investigar han pogut acreditar que seria el presumpte autor de dos robatoris amb força a domicili. Es tracta d'un dels multireincidents al qual els Mossos de la comissaria de la Jonquera anaven al darrere perquè és un dels que han perpetrat diversos fets.

Forma part d'un grup d'una mitja dotzena de delinqüents que de mica en mica han anat ingressant a presó a mesura que el jutge ha vist de la seva reincidència.

Els robatoris que han acabat conduint el jove de Figueres a la presó es van produir el dia 30 d'abril i 1 de maig, en dos domicilis del carrer de la Torre i del carrer Horta d'en Geli. En concret, el lladre va trencar el porticó i el vidre de la finestra per tal d'accedir a l'interior de l'habitatge.

Entre els objectes sostrets hi havia una tauleta tàctil, diners i algunes joies. Arran aquests fets, els Mossos van iniciar una investigació que va portar a determinar l'autoria del fet. El dia 10 de maig una patrulla va detenir un home a la Jonquera com a presumpte autor de dos robatoris amb força a domicili. El detingut, amb diversos antecedents, va passar el dia 11 de maig a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, que en va decretar l'ingrés a presó.

L'Ajuntament i la Plataforma de Veïns s'han presentat com a acusació particular, tal com va avançar Diari de Girona.