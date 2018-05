Figueres celebrarà la Fira de la Gent Gran amb tres dies d'activitats

Figueres acollirà del 25 al 27 de maig la sisena Fira de la Gent Gran, que comptarà amb la participació de 42 entitats locals,14 expositors i més de 40 activitats. Les jornades compten amb un premi al reconeixement de bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya (BBP) atorgat per la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer.

La Fira coincidirà dissabte 26 amb la Marató de Donació de Sang que es farà durant tot el dia a la ciutat. La gent gran no en pot donar, però des de l'Ajuntament s'ha fet una crida als familiars per tal que hi participin.

Divendres començarà amb activitats de gimnàstica a la plaça de l'Ajuntament i continuarà dissabte amb la tradicional fira d'entitats a la Rambla on s'hi mostraran diferents unitats dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Figueres. També hi haurà un autobús de donació de sang i activitats assistides amb animals.



Actuacions musicals

La jornada també inclourà actuacions musicals i de dansa, una visita guiada a l'exposició «Els Dalí de Figueres» al Museu de l'Empordà i el Fira show. El dissabte 26 coincidirà amb la manifestació convocada per reclamar unes pensions dignes. La Fira es clourà diumenge amb audició de sardanes i un dinar popular obert a tota la gent gran de Figueres i la comarca. Va néixer fa 6 anys i l'alcaldessa, Marta Felip, n'ha destacat el creixement.