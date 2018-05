Figueres es queda sense llum per una avaria elèctrica

Figueres es va quedar dilluns al vespre a les fosques. Segons va informar l'Ajuntament, a tres quarts de deu de la nit la ciutat va patir «una avaria de llum generalitzada a tota la ciutat amb afectació parcial de l'enllumenat públic, domèstic i semàfors».

Els tècnics d'Endesa es van desplaçar ràpidament per reparar la causa del tall en el subministrament elèctric.

Al voltant d'una hora més tard, l'avaria continuava amb talls intermitents i per sectors. S'havia pogut restablir el servei a la majoria dels abonats però quedaven uns 800 abonats d'afectats, principalment a la zona centre. Quan faltaven vint minuts per a la mitjanit es va donar per reparada l'avaria elèctrica i reestablert el subministrament a tots els sectors afectats.

L'avaria, que va afectar bona part de la ciutat, va deixar sense il·luminació diversos punts de Figueres, com ara la Rambla. Fotografies de diversos carrers enfosquits van córrer per les xarxes socials, així com usuaris sorpresos per l'apagada.