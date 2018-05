PP i Cs volen que es retiri del balcó de l'ajuntament la pancarta dels presos

Tant el grup del PP com Ciutadans han demanat que es tregui la pancarta que hi ha penjada al balcó consistorial on llueix el lema «Llibertat presos polítics».

La portaveu del grup municipal del PPC a l'Ajuntament de Figueres, Maria Àngels Olmedo, ha registrat un escrit al consistori per «exigir» a l'alcaldessa, Marta Felip, que es retiri la pancarta. Considera que el missatge que s'hi llegeix és «incompatible amb el deure d'objectivitat i neutralitat al qual estan sotmesos els poders públics i les administracions».

En aquesta mateixa línia s'ha mostrat Cs, que ha portat l'assumpte davant la Subdelegació del Govern «perquè no respecta la necessària neutralitat i objectivitat que han de regir les institucions», ha justificat el portaveu municipal, Héctor Amelló. El regidor recorda que fa gairebé sis mesos que van instar la Delegació del Govern a prendre-hi mesures. Amelló també ha demanat «als partits separatistes que respectin el principi de neutralitat institucional» i al PP que deixi de mantenir-se «inoperant».