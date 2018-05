Retiren divuit quilos de deixalles de cala Tamariua, al cap de Creus

Una seixantena de persones han recollit divuit quilos de residus a cala Tamariua en una jornada de neteja de l'entorn al Parc Natural de Cap de Creus, en el marc de les activitats de la campanya europea «Let's Clean Up Europe!», que s'organitza amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania del llançament incontrolat de residus a la natura i promoure accions de sensibilització.

Entre les deixalles, van trobar burilles de cigarret, plàstics de tot tipus, bidons, sabates, mitjons, porexpan, trossos de caixes de fusta, pals metàl·lics, vidres i runa, entre d'altres. Un cop recollides, van classificar les deixalles segons els tipus, per llançar-les als contenidors corresponents. En concret, dos sacs d'envasos de plàstic i metall (12 kg), un sac per a paper i cartró (menys d'un kg), un per a vidre (1,5 kg) i un per a la resta (4 kg). Pel que fa a les restes orgàniques, com ara canyes i troncs, no s'han retirat de la platja. Tècnics del parc les retiraran abans de la campanya d'estiu per evitar incendis.

Els protagonistes de la jornada de neteja han estat alumnes de primària i infantil de l'escola Les Clisques del Port de la Selva amb l'equip docent.