Una alumna de Roses guanya la primera beca de l'Observatori d'Albanyà

L'Observatori Astronòmic Albanyà (OAA)va entregar ahir la primera beca per formar part de l'expedició científica europea Shelios, amb l'objectiu d'observar des de diferents punts de Namíbia el seu excepcional cel fosc. El reconeixement ha recaigut sobre l'estudiant de primer de Batxillerat del Centre Escolar Empordà de Roses, Aleksandra Selezneva.

El nom es va fer públic en un acte celebrat a la tarda a la sala Toni Montal de La Cate de Figueres, que va comptar amb la presència de nombrosos alumnes de la formació, familiars i professors, així com dels responsables de l'Observatori.

La jove ha superat "amb escreix" els tres dies de formació intensiva a les instal·lacions de l'Observatori Astronòmic Albanyà (entre el 9 i l'11 de maig) amb una nota mitjana de 10, essent la més destacada dels 16 estudiants que hi han passat. Els tres finalistes de la beca han estat Daniel Vieyra (també del Centre Escolar Empordà), Fèlix Llorens (Institut Cap Norfeu) i Marina Sala (Institut Cap Norfeu), tots ells amb notes superiors a 9.

L'excel·lència d'Aleksandra Selezneva durant la formació la fa mereixedora de la primera beca de l'OAA per participar a l'expedició Shelios que tindrà lloc entre el 23 de juliol i el 9 d'agost. Ella mateixa declarava que «pensava que tots teníem les mateixes possibilitats. Sóc la persona que menys s'esperava anar-hi!».

L'alumna de Roses afegia que «sempre havia volgut veure les estrelles des de l'hemisferi sud»; aquest estiu podrà fer-ho gràcies a la beca de l'Observatori Astronòmic Albanyà. Durant l'acte també es va fer efectiva l'entrega de diplomes acreditatius de la participació dels estudiants durant les tres jornades de formació.

Els responsables de la formació a l'Observatori han estat els encarregats de les seves instal·lacions, Juan Carlos Casado i Pere Guerra (president de l'OAA i el seu director, respectivament), i Pere Horts, president de la Societat Astronòmica de Figueres. Tots tres es mostraven enormement satisfets pel nivell demostrat per tots els alumnes. Casado va explicar que «el nivell dels estudiants d'aquí no té res a envejar als que passen per l'Institut d'Astrofísica de Canàries i per la seva banda, Pere Guerra destacava ek takebt dels joves de l'Empordà.



Primer Cel Fosc de l'Estat

L'Observatori Astronòmic Albanyà es troba dins del PEIN Alta Garrotxa, al municipi d'Albanyà, a només 30 minuts de Figueres i dins del càmping Bassegoda Park. L'excepcional qualitat del cel d'Albanyà el va fer mereixedor dels certificats Starlight i de Parc Internacional de Cel Fosc, el primer de l'Estat. A més, és el primer indret de tot el món a rebre aquests dos certificats.

Les instal·lacions de l'Observatori Astronòmic Albanyà compten amb el telescopi més gran de les comarques de Girona; van ser inaugurades l'estiu de 2017 i, en aquest temps, ja hi han passat més de 5.000 visitants. L'OAA va engegar la temporada 2018 el cap de setmana passat amb la novetat d'una grada calefactada que permetrà observar els estels fins i tot a l'hivern, i té previsió de rebre aquest any al voltant de 10.000 visitants.