Comencen a retirar els eixams d'abelles de la basílica de Castelló

Els treballs a la façana de la basílica per retirar les abelles. Salvi Güell

El Bisbat de Girona ha començat a retirar els eixams d'abelles de la Basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries. Les tasques, que es fan en col·laboració amb l'Ajuntament, van començar aquest dimarts i consisteixen a treure els ruscos i tapar els forats de la façana per evitar que hi tornin a aparèixer abelles.

Els ruscos no havien generat molèsties fins l'estiu passat, quan van picar la cantant Rosana durant el concert del 28 de juliol de Sons del Món a la plaça de la Basílica. Segons ha explicat l'alcalde de Castelló, Salvi Güell, durant el xat del Setmanari Empordà i Diari de Girona, els treballs per treure els eixams d'abelles van començar aquest dimarts, 15 de maig.

Dels treballs se n'encarrega el Bisbat, propietari de l'edifici, i ho fa en col·laboració amb el consistori de Castelló. «La feina durarà uns quants dies», ha dit l'alcalde sense concretar la durada exacta de la intervenció.

La Basílica té els ruscos a diferents punts de l'exterior de l'edifici i amagats entre les pedres. Ja fa anys que les abelles habiten a l'estructura de l'església però la celebració de concerts com els de Sons del Món i d'altres activitats han obligat a resoldre-ho. A l'estiu se'n van localitzar cinc als forats entre les parets de la façana i les parets interiors.



Un niu de vespa velutina

D'altra banda, a Figueres el servei de control de plagues urbanes va eliminar aquest dimarts un niu de vespa asiàtica, també anomenada velutina, localitzat en l'àmbit urbà de Figueres. El tinent d'alcalde de Medi Ambient i Qualitat Ambiental de l'Ajuntament figuerenc, Francesc Cruanyes, va fer pública la imatge del rusc localitzat en un domicili privat del carrer Vilafant per tal que sigui fàcilment identificable i alertar-ne als serveis de Medi Ambient en cas de detectar-ne algun.

No és el primer niu de vespa velutina que es troba a Figueres. L'any passat se'n van trobar a la biblioteca Fages de Climent, al pati per on entra el personal.

Els danys que provoca la vespa velutina a l'apicultura és principalment la inhibició del treball de les abelles. Aquestes no surten de les arnes i per tant hi ha menys producció de mel. A més a més, l'efecte depredador sobre l'abella reina pot suposar la pèrdua de l'arna.

La vespa velutina, també coneguda com vespa asiàtica, continua expandint-se pel territori català. Està localitzada sobretot a les comarques gironines i la seva presència a les comarques centrals ha anat en augment des que es va detectar per primer cop a Catalunya, el 2012.