Figueres escalfa motors per a la sisena edició dels Tastets Surrealistes

L'Ajuntament de Figueres, Comerç Figueres i Damm avancen amb l'organització de la 6a edició dels Tastets Surrealistes, que enguany se celebrarà del 14 de juny al 14 de juliol amb el suport de la Fundació Gala-Salvador Dalí.

El recorregut gastrosurrealista comptarà amb la participació de bars i restaurants de la ciutat, que presentaran plats amb una creativa inspiració daliniana, maridats amb Inedit, una cervesa elaborada a partir de dues cerveses (cervesa de malt d'ordi i cervesa de blat), i aromatitzada amb espècies, creada pels mestres cerversers de Damm, Ferran Adrià i l'equip de sommeliers d'elBulli.

El regidor de Fires i Mercats, Jordi Masquef, explica que els Tastets Surrealistes s'han consolidat com un «atractiu lúdic i gastronòmic de destinació amb uns precedents excel·lents». L'any 2017 es va assolir la xifra de 6.100 menús servits en 22 restaurants i l'objectiu principal per a aquesta sisena edició és presentar novetats per augmentar el nivell gastronòmic del projecte.

D'altra banda, el president de Comerç Figueres, Lluís de Anguera, avança que l'edició d'enguany es vincularà directament amb el comerç de la ciutat mitjançant una interessant iniciativa: els preus «surrealistes». El president valora molt positivament la iniciativa, que manté el format que l'ha portat fins al reconeixement actual, i que «és una de les accions importants i amb reconeixement social de la ciutat al llarg de l'any».