Garrigàs va participar diumenge a la campanya Let's Clean Up Europe!. Una quarantena de persones van participar en la neteja dels boscos del municipi. Durant la jornada es va recollir envasos de plàstic, llaunes, vidres, mobiliari de gran volum com sofàs i matalassos. També es va aprofitar la jornada per geolocalitzar les diferents zones amb abocaments de runes per poder-les netejar posteriorment amb maquinària.