El Grup Escudero invertirà 40 milions per duplicar el seu Outlet de La Jonquera

El Grup Escudero invertirà uns 40 milions d'euros per ampliar l''Outlet' de La Jonquera (Alt Empordà) en 50.000 metres quadrats. D'aquesta manera, el centre comercial doblarà la seva superfície fins arribar als 100.000 metres quadrats. L'empresari i propietari del grup, Antoni Escudero, ha anunciat que ja té els permisos de la Generalitat per tirar endavant les noves instal·lacions i preveu començar les obres abans que acabi l'any.

La nova zona comercial comptarà amb 21.000 metres quadrats de superfície dedicada a la venda i combinarà les botigues 'outlet' amb les convencionals. De fet, Escudero ja ha avançat que tenen pràcticament el 90% de l'espai compromès amb grans marques i franquícies com Inditex o H&M. El projecte d'ampliació també incorporarà una zona d'oci "gratuït" –que de moment no ha volgut avançar- i un aparcament soterrani (per substituir les places que es perdran en superfície) amb capacitat per a uns 2.000 vehicles.

El centre comercial ha celebrat aquest dimecres el seu cinquè aniversari. "Vam començar amb un 75% d'ocupació i ja estem a un 100%. Nosaltres sempre van creure en aquest projecte i per això volem tirar endavant aquesta nova part, que ja contemplàvem inicialment", ha dit Escudero.