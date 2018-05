Palau-saverdera decideix on invertir 35.000 euros del pressupost participatiu

L'Ajuntament de Palau-saverdera ha posat en marxa per primera vegada un procediment de participació ciutadana per seleccionar part de les inversions que s'han de fer aquest any. Les propostes guanyadroes són: l'enderroc de l'estació transformadora de can Lluent (7.500 euros), l'itinerari saludable (6.700 euros), la instal·lació d'una font a la pista poliesportiva (2.200 euros) i la pavimentació de la plaça Catalunya (18.600 euros).

En total, 35.000 euros dels 71.625 previstos en el capítol d'inversions. El procés va començar a final d'octubre de l'any passat, amb la fase de presentació de propostes. Un total de 133 persones van votar entre el 24 d'abril i el 13 de maig per triar les propostes guanyadores entre les nou que havien arribat a la final.

La regidora de Participació Ciutadana, Paulina Calvo, considera que l'experiència ha estat «molt positiva», sobretot si es té en compte la «incertesa que suposava fer-ho per primera vegada». Per a la regidora, el procés ha sigut un «èxit» i permet ser optimistes per a processos futurs.