Comencen les obres de reforma del Teatre El Jardí de Figueres

La sala del teatre on s´estan retirant les butaques

Figueres ha començat les obres de remodelació del Teatre El Jardí tancat que són incompatibles amb la programació teatral i per això l'equipament no compta amb programació teatral. Els treballs s'espera que acabin a l'octubre.



L'alcaldessa, Marta Felip, anunciava dijous des de les xarxes els primers treballs per reformar el teatre.





Comencem els treballs de millora i rehabilitació del sostre del Teatre El Jardí de #Figueres que finalitzaran aquest octubre.#FigueresCultura pic.twitter.com/bIDv5ZgIEq — Marta Felip (@MartaFelip) 17 de mayo de 2018

Mentre el teatre està en obres, la programació es trasllada a altres equipaments.L'edifici centenari necessita treballs de manteniment immediat per tapar les esquerdes en el revestiment de guix que s'han detectat al sostre.