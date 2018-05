Detecten 23 habitatges que "punxaven" llum i aigua a Figueres

Un operatiu de la Guàrdia Urbana, amb tècnics d'Endesa i Fisersa ha detectat avui 11 connexions irregulars a la xarxa elèctrica i 12 de frau d'aigua. El dispositiu s'ha desenvolupat al Sector Oest de la ciutat, al barri del Culubret, després que ahir es produís un altre tall de llum, segons fonts municipals.

El passat mes de març l'Ajuntament de Figueres i Endesa van acordar impulsar una operació intensiva amb la companyia elèctrica al Culubret per posar fi al frau elèctric per tal de "garantir el suministrament i intervencions policials per acabar amb el cultiu de marihuana", va dir aleshores l'alcaldessa Marta Felip.