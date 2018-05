Llançà farà una consulta popular per escollir una platja per accedir amb gossos

L'Ajuntament de Llançà ha convocat una consulta popular per decidir quina platja habilita per accedir-hi amb gossos. Els estius anteriors, l'Ajuntament havia permès l'entrada amb gossos a la platja de l'Argilera. Era una prova pilot i ara es demana als veïns que triïn la platja definitiva.

Les votacions seran en línea, a través del portal web de l'Ajuntament de Llançà. Des d'avui fins al 31 de maig, totes les persones empadronades a Llançà i majors de 16 anys poden participar en el procés de votació per decidir quina serà la platja per a gossos.

La prova pilot ha funcionat els dos últms estius a la platja de l'Argilera, per on passa el camí de ronda. El projecte d'adequar una platja per a gossos es va gestar el 2013, proposat per ERC, al qual el govern de CiU va sumar-se.