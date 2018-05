La llei del carrer se salda sense agressor

Un suposat narcotraficant va violar un dels seus clients pensant que aquest l'havia delatat a la policia el dia abans. La llei del carrer, vaja. Aquest va ser el cas que es va jutjar ahir a l'Audiència de Girona, encara que els autors dels fets finalment no es perfilessin com les dues persones que hi havia assegudes a la banqueta dels acusats.

La fiscal –que en un primer moment demanava fins a 20 anys de presó per a un dels encausats– va haver de retirar l'acusació perquè després de la vista no havia quedat provat que l'home hagués estat l'agressor. De fet, tampoc va quedar demostrat que el seu germà (el segon dels acusats d'ahir) l'hagués ajudat a fer-ho.

Les declaracions de la víctima van ser clares: «no reconec cap dels dos, va ser un home que tenia una cicatriu a la cara i que era més aviat gras». Tampoc van servir de gaire les afirmacions que havia dut a terme en el moment de la roda d'identificacions, ja que la mateixa víctima va explicar que ho havia fet tot «a través de videoconferència» amb una qualitat d'imatge que «no li permetia veure bé els sospitosos».

El ministeri fiscal va intentar en algun moment de la vista mirar de trobar alguna explicació pel nul reconeixement dels acusats, preguntant a l'home si havia rebut amenaces o havia estat pressionat d'alguna manera per aquests, un fet que va negar en tot moment. Del succés només en va poder suposar el mòbil, la venjança. «Ho van fer per humiliar-me perquè pensaven que jo m'havia xivat», va subratllar.

Arran d'aquesta investigació, que es remunta a l'agost del 2015, els Mossos d'Esquadra van realitzar un escorcoll al pis on suposadament els dos germans traficaven amb droga i al que hi havia a sota. Hi van trobar 80 grams d'haixix, 1,3 grams de cocaïna i diners en efectiu amagats per diferents llocs.

Tot i retirar l'acusació per un delicte contra la llibertat sexual per agressió sexual amb penetració i un delicte lleu de lesions, la fiscal va optar per mantenir l'acusació per un delicte contra la salut pública, pel qual demana al principal encausat una pena de 6 anys de presó. Una suma a la qual s'enfronta també el seu germà.

Pel que fa a les defenses dels dos encausats, aquestes en demanen l'absolució, ja que consideren que un dels dos escorcolls que es va realitzar s'hauria fet sense el permís corresponent. A partir d'aquí, queda en mans del jutge.