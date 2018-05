El nou geriàtric de Figueres, a l'espera que es formi govern a Catalunya

El nou geriàtric de Figueres va amb retard. El calendari fixat preveia que es comencés a construir al desembre del 2017 o a principis del 2018 «com a molt tard». L'Ajuntament fa un any que va cedir els terrenys municipals de la zona Fages de Climent, on està previst que es construeixi el nou centre, però el projecte s'ha aturat per la situació política de Catalunya.

El projecte del geriàtric està esperant que es formi govern. I és que «des de l'Ajuntament s'han fet tots els passos», diu l'alcaldessa i presidenta de la Fundació, Marta Felip. El consistori va cedir els terrenys gratuïtament a la Fundació Salut Empordà, però part del finançament i la concertació de places recau en la Generalitat.

«La situació de la Generalitat fa que un projecte que hauria d'haver estat més ràpid, estigui encallat», insisteix Felip. Segons ha explicat l'alcaldessa, la Fundació està per aprovar el projecte i construir el geriàtric quan la Generalitat pugui aportar-hi el finançament.

El cost de l'Ajuntament s'havia estimat en 5 milions d'euros, dels quals 2,5 milions els posa la Fundació Salut Empordà, prop d'1 milió més de l'Ajuntament de Figueres i la resta per part del conveni entre la Generalitat i l'Obra Social La Caixa.



Més de deu anys

Del projecte se'n parla des del 2006, quan es van dur a terme convenis amb la Generalitat, en els quals hi constava que l'administració catalana havia de participar en la construcció del geriàtric i en la concertació de places públiques.

A Figueres només hi ha una residència pública per a gent gran: Els Arcs. Tenen un centenar de places, però són insuficients per a la demanda del territori. «Realment fa moltíssima falta el nou geriàtric a Figueres», remarca Felip, i recorda que, tot i que també hi ha l'Asil Vilallonga, aquest és de caràcter privat.

L'alcaldessa i presidenta de la Fundació Salut Empordà no posa cap data per a l'inici de les obres. «Tan bon punt hi hagi conseller de Benestar social i de Salut, anirem a tractar aquest tema», fins aleshores no es podran prendre decisions al respecte. «Estem parats des del setembre passat», diu.

El desembre del 2016, la junta del patronat de la fundació Salut Empordà va aprovar l'execució del projecte de la nova residència geriàtrica a la comarca. Fa dos anys, i en un comunicat de la mateixa Fundació, es preveia que estigués fet l'any 2018.

El centre tindrà residència assistida amb 96 places destinades a donar un servei d'acolliment residencial que tant pot ser de caràcter permanent com temporal.

També hi haurà un centre de dia, que comptarà amb una trentena de places dedicades a l'acolliment diürn i al manteniment de l'autonomia dels usuaris. També hi haurà un servei d'acolliment alternatiu a persones grans amb un alt grau d'autonomia que no poden estar en un habitatge propi.