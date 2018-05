L'alcaldessa de Figueres defensa al Parlament el dret a morir dignament

L'alcaldessa de Figueres, Marta Felip, va defensar divendres al Parlament de Catalunya el dret a morir dignament. Ho va fer en la jornada que va acollir taules de debat sobre el paper de les cambres catalana i europea i els municipis amb relació a la mort digna i organitzat per l'Associació Dret a Morir Dignament. Felip va defensar que Figueres és una ciutat «pionera» en aquest sentit. L'Ajuntament va aprovar fa un any una moció per impulsar accions sobre el dret a morir dignament.