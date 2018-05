Mor el conductor d'un quad en bolcar en un camí de Cistella

El conductor d'un quad va morir ahir en bolcar el vehicle en un camí forestal del terme municipal de Cistella (Alt Empordà), ha informat avui el Servei Català de Trànsit (SCT).

L'accident es va produir al voltant de les 21:05 hores de dissabte en el punt quilomètric 0,7 del Camí de l'Estela, al terme municipal de Cistella, on un quad es va sortir de la via i va bolcar per causes que s'estan investigant.

Com a conseqüència de l'accident, el conductor del vehicle, N.P.N., de 25 anys, nacionalitat espanyola i veí d'Avinyonet de Puigventós (Alt Empordà), va resultar greument ferit i va ser traslladat a l'hospital Josep Trueta de Girona, on va morir posteriorment.

Al lloc de l'accident es van desplaçar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). EFE