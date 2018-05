Doncs mirin per on, benvolguts lectors, sembla com si la «Foundation» (la Fundació, la fundació per excel·lència, la fundació més gran i més surrealista de totes les fundacions que s'hagin fet, es facin i es puguin fer) s'hagués incorporat a la cursa de campanya política del juny 2019 que ja alguns, inclús adscrits al mateix govern, sí, sí, i de l'oposició, han iniciat.

Sí, sí, del mateix govern: sembla que hi ha qui, de ser un mer portapapers i encàrrecs del cap de torn, es vol convertir en protagonista i liderar la formació «pedecatiana» o com es vulgui en el seu moment anomenar, que des del fenomen Puigdemont tot és possible a la casa de l'antiga CDC.

Però deixem-ho de moment i tornem al tema capitalí... Tot això bé a raó de la presentació en roda de premsa del pla estratègic pels cinc anys vinents que ha fet el president Jordi Mercader.

Deixaré de banda les minúcies com l'actuació a la Xina (donada l'afició del capitalisme comunista xinès a comprar béns occidentals espero que no acabin fent tractes), atraure més visitants o guanyar més diners per potenciar les inversions (subvencionaran d'alguna manera la inauguració de la Casa Dalí o ens hem de conformar que no posin pegues com sembla haver estat fins ara?) i organitzar dos esdeveniments de primer ordre, un expositiu (em pregunto a on perquè si és al mateix museu aquest ja és un expositor permanent) i un altre de més «intel·lectual» que s'ha de concretar, i em limitaré a ressenyar aquella que més m'ha sorprès i ha motivat aquest escrit: Mercader i el seu compromès equip directiu vol fer de la Torre Galatea, agafin-se fort, perquè Figueres sigui conscient del que té, «el centre espiritual del món».



Figueres i la Toscana

Vaja, que potser com sembla que no hi ha quallat (se'n recorden?) la idea llançada fa uns anys a bombo i plateret pel llavors regidor de promoció Toro, de fer de Figueres la capital de la Toscana.cat, (sempre vaig preguntar a on teníem les nostres cor­responents Florència, Siena, Pisa...), doncs triple salt mortal, que tremoli Roma, ara des de la cúpula la fem capital espiritual.O sigui que, per ser verdaderament dalinians no podíem ser menys que l'estació de Perpinyà ni que Vila-sacra. Ai, senyor!