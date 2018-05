Comerç Figueres aposta perquè les botigues obrin més hores

Figueres és ciutat turística des de l'1 de juliol de 2012. Els establiments ubicats a la zona autoritzada que se situa al centre poden obrir també els diumenges i festius des del diumenge de Rams fins el 31 de desembre. L´àrea on poden obrir se situa en des de la plaça de l´Escorxador, Pujada del Castell, una part del carrer Nou i carrer Sant Pau on es concentra el gruix més important del comerç, una gran part petit comerç.

La mesura es va impulsar amb la idea que anés consolidant-se progressivament i durant un temps es van organitzar activitats cèntriques els caps de setmana per animar en la mesura. Des dels inicis, però, obren gairebé només les franquícies, i no totes.

El president de Comerç Figueres, Lluís de Anguera, va explicar a Diari de Girona que defensa la necessitat que els negocis del centre obrin el festiu. És «un repte aconseguir que les botigues treballin més hores per atraure més visitants», explica i tenir més marge davant les grans superfícies. Els inquieta la petició dels negocis de Vilatenim. Consideren que «si l'obertura ha de fer que vingui més gent i que la ciutat s'ompli, ens hauríem d'asseure amb les grans superfícies» per tal de teixir sinergies i que el petit comerç no en surti perjudicat.