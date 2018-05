Denunciat per vendre un lloro protegit per 1.400 euros a través d'un portal d'Internet

La Guàrdia Civil ha denunciat un veí de Figueres per vendre un lloro per 1.400 euros a través d'un portal d'Internet.

Es tracta d'una espècie protegida i el Seprona ha aixecat acta al propietari per contraban.

El comís de l'animal es va fer la setmana passada després que la Guàrdia Civil de Figueres va saber que en el portal d'Internet "Mil Anuncis" es venia una au exòtica.

En concret, s'anunciava un lloro de la espècie Amazones Amazònic, però els agents després de veure l'anunci van sospistar que l'animal exposat no era de l'espècie que s'anunciava sinó d'una espècie protegida, l'Amazona de Nuca Groga.

Per aquest motiu, els policies del Seprona van enviar un correu electrònic amb fotos de l'animal al Servei d'Inspecció CITES de Barcelona. Aquí es van confirmar les sospites, que l'animal està protegit pel reglament , ??aquests certifiquen que efectivament es tracta de l'Amazona de Nuca Groga que està protegit per li Reglament del Conveni sobre el comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres (CITES) i a més, està inclòs en el Pla d'Acció Espanyol contra el Tràfic Il·legal i Furtivisme Internacional d'Espècies Silvestres.

Per tot això, els agents van aixecar una acta per una suposada infracció de contraban, per la tinença / venda d'espècies de fauna i flora silvestres, ja que el propietari va presentar una documentació que no es corresponia amb la que ha d'emparar al animal en qüestió, no podent acreditar la lícita procedència.

L'animal va ser comissat i va ser posat a disposició de l'Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA). I posteriorment, la denúncia i tot el que va generar l'actuació a l'inspector -Administrador de la Duana de la Jonquera.

La Guàrdia Civil recorda que encara existeix, la compravenda de mascotes entre particulars i que és il·legal, i que la cria per a la venda de animals exigeix la inscripció com a nucli zoològic. I afegeix que vendre espècies protegides pot constituir un delicte o infracció.