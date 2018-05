Figueres intentarà captar el client de la Jonquera i la costa ampliant la zona turística

Figueres intentarà captar el possible comprador, un visitant de pas, que avui compra a la Jonquera, Roses, Empuriabrava i l'Escala.

Setze establiments de l'àrea de Vilatenim han demanat poder obrir els fetius i l'Ajuntament tramitarà l'ampliació de municipi turístic. L'alcaldessa, Marta Felip, constata que l'objectiu és «captar un client que ara es perd, de centre comercial gran». L'ampliació del centre comercial Outlet de la Jonquera és un element més a tenir en compte, segons Felip.

Figueres té una altra gran àrea comercial integrada per franquícies i petit comerç, al rovell de l'ou, al centre de la ciutat, a l'entorn de la Rambla.



Àrea en creixement

Però des de fa anys va creixent una segona àrea a la sortida de la ciutat direcció Roses on s'hi han situat una altra tipologia de comerç, més gran.

A banda dels setze establiments actuals que han demanat que s'ampliï la ciutat turística se n'estan implantant de nous.

L'alcaldessa de Figueres ha explicat que el govern municipal, tal com portava al seu programa electoral, vol impulsar aquest eix Vilallonga-Vilatenim de sortida de la ciutat que s'ha vist afavorit i continuarà així per la millora a la C-260.

Felip, a petició d'ERC, va explicar amb detall al darrer ple la petició dels setze establiments comercials que han entrat una sol·licitud formal perquè s'ampliï la Ciutat Turistica. «Ens demanen la necessitat de captar aquest client de pas que actualment no està comprant a Vilatenim en dies festius i molt menys entrant a la ciutat», diu l'alcaldessa.

Per Felip, va de la frontera cap a la costa però es creu que es podria aturar a la ciutat. La regidora d'ERC, Agnès Lladó, va posar sobre la taula la necessitat que la ciutat faci una diagnosi de com està el comerç i quines mesures es poden portar a terme. I, a més, generar sinèrgies entre les grans superfícies i el petit comerç que es mostra inquiet perquè això pugui afectar al centre de la ciutat.

L'alcaldessa creu que el tipus de visitant no és el mateix que el que compra al centre, al qual considera que fins i tot podria afavorir.«En cap cas és una competència sinó captar un client que ara es perd», va assegurar Felip. L'alcaldessa va posar sobre la taula que des del seu partit creuen que «si no es fa quedarà totalment atrofiat en detriment de la Jonquera» on hi ha una gran superfície comercial, l'Outlet Gran Jonquera, que es doblarà properament, entre altres negocis.

Lladó va insistir que s'ha d'analitzar, a banda de prendre mesures per evitar que pugui acabar perjudicant a alguna part.



La Generalitat accepta

L'alcaldessa va explicar que fa uns mesos es va parlar amb la Generalitat respecte la possibilitat d'ampliar la zona de municipi turístic. Això permetria que els negocis dins la nova àrea també poguessin obrir els festius. Segons Felip, la Generalitat els va manifestar que donarien el vistiplau al que s'aprovés pel govern de Figueres. Des d'Esquerra Republicana es va insistir en complir un acord per donar suport al pressupost que contempla crear un Consell Municipal de Comerç.