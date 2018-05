La Guàrdia Civil comissa 22 quilos de marihuana en dos dies a la Jonquera

La Guàrdia Civil ha comissat 22 quilos de marihuana en només dos dies a la Jonquera.

El primer dels casos es remunta a divendres passat, quan els agents de la Jonquera feien un servei fiscal a la seva demarcació. Van fer aturar un vehicle amb matrícula francesa, on només hi havia un home.

Després de ser identificat els agents van inspeccionar l'automòbil. I al maleter van descobrir-hi diverses bosses que contenien una substància que va donar positiu en narcotest a la marihuana. En total, transportava 18,4 quilos. Per tot això, els agents van detenir el conductor: un ciutadà georgià, de 26 anys. Va quedar acusat d'un suposat delicte contra la salut pública.

Aquest dilluns, agents de la mateixa unitat, van comissar 3,6 quilos de marihuana que anaven amagats en una maleta que estava situada a la bodega de l'autobús. Un bus de línia regular que cobreix la ruta entre Barcelona i Ginebra.

Els policies van preguntar als ocupants de l'autobús per la propietat de la maleta que no anava identificada. Com que no van poder identificar-ne el propietari, es va obrir en presència del conductor del vehicle.

A dins hi van trobar 3,6 quilos de marihuana. Els agents van instruir les diligències corresponents i van comissar la droga.