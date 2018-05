Montse Mindan és l'única candidata del PDeCAT a les eleccions del 2019 a Roses

Montse Mindan té la intenció de presentar-se novament a les eleccions municipals de 2019 a Roses, i és l'única associada del PDeCAT que ha concorregut a les primàries. La seva candidatura haurà de ser votada pels associats i simpatitzants registrats a l'assemblea del partit a Roses que se celebra el dissabte dia 26 de maig.

D'aquesta manera, i si Mindan surt escollida, el procés de primàries del Partit Demòcrata culminarà i començarà una nova etapa per preparar les eleccions municipals que consistirà en l'elaboració del programa electoral a través d'un mètode de participació d'associats, d'entitats i de rosincs i rosinques.

Segons l'alcaldessa de Roses, quatre anys són pocs per tirar endavant projectes municipals. "Tinc il·lusió per tirar endavant tot un projecte de ciutat que culmini amb una obra i un gran objectiu que s'hauria de poder assolir properament per fer arribar les bones dades econòmiques que tenim als ciutadans", ha dit Mindan.

Montse Mindan i Cortada, de 55 anys, està casada i té dos fills. És Tècnica en Empreses i Activitats Turístiques pel Centre d'Estudis Turístics de Barcelona, CETT). És alcaldessa de Roses des de l'any 2013, quan va accedir a la alcaldia a mig mandat. L'any 2015 va guanyar les eleccions municipals i va assolir la alcaldia.

Governa des de aquestes eleccions amb un pacte de govern amb la agrupació local Gent del Poble.