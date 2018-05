La zona oest de Figueres, sense càmeres

Les càmeres de videovigilància encara no s'han començat a instal·lar a l'entorn del barri de Sant Joan de Figueres. El govern s'havia compromès amb els veïns que ahir, 21 de maig, el sistema ja estaria en funcionament, però els operaris de l'empresa adjudicatària, GIC Norddades SL, encara estan obrint rases per fer-hi passar la fibra òptica que ha de transmetre el senyal fins el centre de control.

Els treballs es van adjudicar el passat mes de desembre, però no es van començar a executar fins a mitjans d'abril. Es tracta d'un projecte reivindicat pels veïns del sector nord-oest de Figueres des de fa anys amb què esperen resoldre els problemes de seguretat de la zona.

El plaç d'instal·lació de les càmeres s'ha allargat. Segons fonts municipals, la pluja de les últimes setmanes ha fet endarrerir els treballs i encara no s'ha acabat de passar cablejat. El treballs de soterrament de la fibra s'estan executant ara al Parc Bosc.

«Entenc la seva indignació i que no ens creguin, però esperin el 21 de maig i veuran com les càmeres estan instal·lades» assegurava el regidor de Contractació, Jordi Masquef, als veïns del sector oest.

Les paraules les va pronunciar durant el ple ordinari del mes d'abril en una sessió que va tenir veïns de l'entorn del barri de Sant Joan de públic. Els afectats per la inseguretat de la zona van reclamar la instal·lació del sistema de videovigilància.

La data marcada durant la sessió s'ha incomplert i ara es preveu que cap a finals de mes ja es puguin començar a instal·lar les càmeres i els pals que les subjectaran. Actualment s'està executant la primera fase del projecte. Se'n posaran sis de les onze previstes amb un cost d'adjudicació de 162.866 euros. La instal·lació es va començar a gestar el 2014 però no ha sigut fins quatre anys més tard quan han començat els treballs d'instal·lació.

Es col·locaran en espais com a la rotonda del carrer Ter, la cruïlla del carrer Ramon i Cajal amb el de Doctor Ferran, la plaça Nova Icària, al carrer Món Millor i al passatge de Federico García Lorca. El pla per millorar la seguretat a la zona oest de Figueres preveu quatre càmeres més que quedaran pendents en una segona fase que encara no té data.

La mesura busca millorar la seguretat a la zona, un punt en què hi coincideixen tots els grups municipals, però amb matisos. És per exemple el cas de la CUP, que hi va votar en contra. Alerten que el sistem ade videovigilància reduirà la presència policial al barri i els carrers passaran a ser vigilats de de la caserna de la Guàrdia Urbana i no in situ.

L'Ajuntament de Figueres, però, s'ha mostrat obertament decebut amb el compromís de la resta d'administracions. «Estem sols i desemparats», deia Masquef en aquella mateixa intervenció, i és que solucions com la patrulla mixta entre Mossos i Guàrdia Urbana són difícilment executables per manca d'efectius en la policia catalana.