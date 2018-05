22 quilos de droga comissats en dos dies a la Jonquera

La Guàrdia Civil ha comissat 22 quilos de marihuana en només dos dies a la Jonquera. El primer dels casos es remunta a divendres passat, quan els agents de la Jonquera feien un servei fiscal a la seva demarcació. Van fer aturar un vehicle amb matrícula francesa on només hi havia un home.

Al maleter van trobar 18,4 quilos de marihuana. Van detenir el conductor: un ciutadà georgià, de 26 anys.

La mateixa unitat va comissar 3,6 quilos de marihuana que anaven amagats en una maleta a la bodega d'un autobús que fa la línia regular entre Barcelona i Ginebra. Els policies van preguntar als ocupants i, com que no van poder identificar de qui era, es va obrir en presència del conductor. A dins hi van trobar 3,6 quilos de marihuana.