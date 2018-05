Bàscara vol aturar la variant de l'N-II i que s'aprofiti l'AP-7

L'Ajuntament de Bàscara intentarà aturar la construcció de la variant de l'N-II plantejada dins l'ampliació d'aquesta via fins a la Jonquera. Des del consistori consideren que s'hauria d'aprofitar la fi de la concessió de l'autopista i que els vehicles passin per allà. Ahir al vespre Unió de Pagesos va convocar una reunió adreçada als pagesos però oberta a tothom per informar sobre mesures per reduir l'impacte i quins passos seguir davant les futures expropiacions, entre altres temes.

L'alcalde de Bàscara, Narcís Saurina, ha posat de manifest que el projecte planteja una variant de quatre carrils que passa per l'oest del nucli d'Orriols i per l'est del nucli de Bàscara. Se situaria entre l'actual traçat de l'N-II i l'autopista.

Des de l'Ajuntament, consideren que suposaria «aquí a Bàscara, dos carrils pel mig del poble, quatre d'autovia i quatre d'autopista». Per això no entenen per què, «en comptes de trinxar més el territori, no s'aprofita l'autopista».

Saurina planteja que podria acabar passant que hi hagués dues carreteres buides si s'acaba fent el corredor mediterrani i es redueix el pas de camions.

Tenen clar que «no volem aquesta carretera», però també que «una altra cosa és que poguem aturar-la».

La reunió convocada per Unió de Pagesos ahir al vespre esperaven que servís per conèixer detalls del projecte, com reduir al màxim les afectacions si s'acaba tirant endavant; garantir els drets de la gent i aprofitar per conèixer l'opinió dels assistents.



Una nacional pel centre urbà

Bàscara pateix des de fa anys el pas d'una carretera nacional pel centre urbà. Durant dècades alguns dels punts de la via, com el pont sobre el riu, han aparegut com a punts negres de la xarxa viària i s'han anat prenent mesures per reduir l'accidentabilitat.

La més important va ser la campanya de protestes que va acabar amb la decisió del Govern de prohibir el pas de camions per la nacional.