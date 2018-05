Un camell veu la policia i llança la droga entre matolls a El Pertús

La Policia Nacional ha detingut un veí de Figueres que en veure la seva presència va intentar amagar-se i va llançar la droga que duia al cim.

El detingut és un home de 43 anys, de nacionalitat marroquina, el qual va quedar arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.

Els fets es remunten al diumenge passat en el marc dels controls contra delinqüència itinerant que es fan en aquest espai fronterer per part del CNP.

Els agents es trobaven al Pertús, l'antic pas fronterer situat a l'N-II. Una zona on habitualment segons la policia hi ha pas d'immigrants il·legals. Mentre feien el control van observar la presència d'un individu que es dirigia de manera precipitada i nerviosa cap a un carreró on hi ha vegetació i residus.

Quan els agents van voler identificar el sospitós, aquest va llançar una bossa transparent entre les males herbes. Els policies van sospitar que podia haver-hi substàncies prohibides.

En obrir-la hi van trobar vuit bosses de plàstic més petites a dins de la gran. A dins hi havia 247,73 grams de marihuana i 10,41 de cocaïna preparades per vendre.

Per tot això van detenir l'home. El qual va ser posat a disposició judicial, i el jutge va decretar la seva llibertat amb fiança.

El control va ser desenvolupat per la Unitat d'Estrangeria i Documentació de la Jonquera, dins dels dispositius policials planificats contra la delinqüència itinerant i el crim organitzat.