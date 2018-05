Castelló d'Empúries es prepara per a un juny gastronòmic

Castelló d'Empúries es prepara per a un juny gastronòmic gerard blanché

Castelló d'Empúries donarà continuïtat a dos esdeveniments gastronòmics que va iniciar l'any passat amb motiu de la celebració del 50è aniversari d'Empuriabrava: l'EmpuriaTasT i l'EmpuriaTApes.

El primer se celebrarà de l'1 al 3 de juny i consistirà en una mostra de la multiculturalitat del municipi a través de la cuina. Per altra banda, del 8 al 17 de juny, 44 restaurants i bars del municipi participaran a l'EmpuriaTApes, una ruta gastronòmica de tapes. Com a novetat també es podran degustar productes locals, com la vedella dels aiguamolls.