Endesa invertirà més d'un milió d'euros en la nova seu a Figueres

Endesa està construint a Figueres la seva nova seu a l'Alt Empordà, que substituirà la que fins ara estava operativa –la seu de l'antiga Hidro– al carrer de Sant Pau. Les noves oficines, que suposaran una inversió superior als 1,1 milions d'euros, allotjaran tots els empleats de la Companyia.

La nova oficina s'està aixecant al recinte de la subestació de Figueres –ubicada al carrer de Ponent, cantonada amb el carrer de Navata– i és previst que estigui enllestida i possibiliti el trasllat de personal el pròxim mes de novembre.

Les noves dependències seran més modernes, segures, funcionals, tecnològiques, eficients, racionals i sostenibles, i comptarà amb espais més oberts, transparents i visibles. Pel que fa als aspectes constructius, l'aposta de la Companyia és crear edificis d'alta eficiència energètica.



Reducció d'emissions

Així, el nou equipament –que suposarà la reducció d'emissions de 99 tones de CO2 anuals– s'ha creat amb un embolcall tèrmic (tancaments, cobertes, finestres i protecció solar) dotat amb grans finestrals per tal d'augmentar la llum natural al seu interior.

Disposarà de noves instal·lacions de climatització, ventilació i il·luminació amb un confort lumínic i acústic més gran, i d'una reducció del consum energètic (il·luminació eficient i equips de clima amb un rendiment més gran), a part de dispositius d'estalvi i eficiència energètica (sensors de presència en espais tancats comuns).

Igualment, tindrà un terra, un sostre i un mobiliari amb control acústic i, com no pot ser d'altra manera, no hi haurà cap mena de barrera arquitectònica. A més, com a gran novetat, s'instal·laran 2 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics de la flota.

L'entrada en servei de les noves oficines permetrà el tancament de la seu actual, que havia quedat ja envellida.

En aquest edifici hi havia hagut un magatzem de pianos, on se'n reparaven, afinaven i llogaven. L'any 1923 va entrar en servei la central tèrmica construïda al carrer González de Soto, números 4 i 6. Es tractava de l'edifici que quedava just al darrere de les oficines de Sant Pau, i que abans era un camp d'oliveres.

Ara, tot el complex es posarà a la venda. El de Figueres és un exemple del nou model d'oficines que la companyia Endesa està implantant a Catalunya i que aposta per reduir la petjada ecològica.