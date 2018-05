Reclamen que s'anul·li un projecte d'obres municipals a Figueres per «innecessari»

La confluència entre els carrers Blanc i Caamaño, on s´actuarà.

La confluència entre els carrers Blanc i Caamaño, on s´actuarà. conxi molons

Veïns del carrer Blanch i Caamaño de Figueres han presentat al·legacions contra el projecte d'obres municipals que té com a objecte «l'adequació de l'accessibilitat del carrer Blanch». Els treballs es van aprovar inicialment per decret d'Alcaldia el passat 28 de març de 2018 i els afectats volen aturar les obres.

La setmana passada van presentar a l'Ajuntament el plec d'al·legacions, acompanyat d'una setantena de signatures de propietaris, arrendataris afectats i de l'Associació de Contribuents en Acció. S'oposen «a qualsevol reforma, modificació de voreres, eliminació de zones de càrrega i descàrrega, tancament al trànsit o modificació dels aparcaments actuals», diuen.

Els signants veuen «innecessàries» les obres i asseguren que «el carrer presenta una accessibilitat molt correcta». A més, els afectats creuen que existeixen altres actuacions «molt més prioritàries per a la ciutat de Figueres».

Alerten que les obres comportaran l'eliminacio «d'un gran espai de càrrega i descàrrega» al carrer Blacnh que representa un «servei per a comerços, oficines i supermercats» de la zona. «Hi ha accions que es venen com a millores però que en realitat són empitjoraments», diu Alfred Geli, membre de l'Associació Contribuents en Acció.



«Empobriment del comerç»

També lamenten que l'Ajuntament no els hagi consultat el projecte. I és que en reunions anteriors mantingudes amb l'exalcalde Santi Vila, el batlle «va assegurar que l'Ajuntament no executaria cap actuació sense haver-ho parlat i consensuat amb els principals afectats».

Així, els propietaris i arrendataris s'oposen a les obres projectades pel consistori. A més, critiquen que els consecutius governs municipals han eliminats els aparcaments al centre «sense preveure la construcció o adequació de nous pàrquings cèntrics», la qual cosa, al seu parer, ha comportat l'empobriment del comerç i dels propietaris de finques de la ciutat. També assenyalen la «degradació de Figueres» perquè «no s'ha construït una trama urbana moderna i eficient.

Veïns i usuaris diuen desconèixer la motivació de l'obra i lamenten que no s'hagi tingut en compte la seva opinió. Per tot plegat, demanen que s'anul·li el projecte d'obra municipal.

El projecte proposa l'adequació del carrer Blanch «per garantir l'accessibilitat i la seguretat dels vianants» en una zona amb gran afluència de gent.

El carrer Blanch es troba en l'itinerari entre el pàrquing de la plaça Catalunya i l'Oficina d'Informació Turística, la Casa Natal de Salvador Dalí, el Museu de l'Empordà i la Rambla i al costat del teixit comercial dels carrers Caamaño i Monturiol.

Segons es recull en el projecte de l'Ajuntament, el cèntric carrer Blanch «no compleix la normativa d'accessibilitat». Així, s'adequarien i s'ampliarien les voreres i es transformaria el carrer en plataforma única. S'actualitzaria el mobiliari urbà i la senyalització viària.

En el document també hi consta que l'estat dels serveis «es pot millorar». Per això, l'actuació preveu substituir la xarxa d'aigua, que és de fibrociment, la renovació de la xarxa de residuals i pluvials i deixar previsions per al futur soterrament de la xarxa d'enllumenat públic i telefonia.