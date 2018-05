Figueres inicia els tràmits per licitar d'urgència la plaça Tarradellas

Figueres ha iniciat els tràmits per licitar d'urgència les obres de la plaça Tarradellas després que l'empresa adjudicatària fes fallida i abandonés les obres. El consistori va aprovar en Junta de Govern Local acceptar la renúncia de la constructora que havia iniciat els treballs per tal de poder començar, així, el procés d'adjudicació d'urgència.

L'Ajuntament calcula que el tràmit es podrà fer com a màxim en un mes. El termini de l'execució de les obres, que es van adjudicar a finals de desembre, va acabar el 30 d'abril, però deu dies abans l'empresa Serveis, Instal·lacions i Muntatges, SA SIMSA va abandonar el lloc, en el qual va deixar el material sense donar explicacions, segons el consistori.

Actualment s'ha executat el 60% de les obres i el 40% restant correspon al centre de la plaça Tarradellas. S'havien adjudicat a la baixa per valor de 225.726 euros. Els accessos de l'entorn els ha acabat arranjant la brigada municipal que ha adequat els accessos als habitatges i als locals per garantir el pas de vianants i cotxes mentre no s'adjudiqui l'obra a una nova empresa.

L'Ajuntament ha xifrat en 172.324 euros els treballs pendents, així aquest seria l'import de la licitaicó per la via urgent. Ara per ara, el consistori no ha marcat cap data concreta en el calendari per a la finalització dels treballs, però s'espera que en les properes setmanes ja es pugui licitar per la via urgent i es pugui reprendre l'obra.



Dignificar l'entrada a la ciutat

El projecte de reurbanització de la plaça Tarradellas s'emmarca en la dignificació de l'entrada a Figueres des de l'aparcament de l'N-260 i la creació d'un nou itinerari atractiu per als vianants que els condueixi fins al centre de la ciutat. Així es definirà un nou traçat «per convertir la plaça en l'avantsala de la visita turística de Figueres».