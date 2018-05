L'Escala acaba la primera fase de l'allargament del passeig de Riells

Les obres de la primera fase de les obres de la prolongació del passeig de Riells estan pràcticament acabades, a l'espera de la col·locació del mobiliari. S'ha reobert el pas per la punta del Noi Esquerrà. El projecte permet passejar arran de mar en un tram on habitualment no es podia.

Abans de Setmana Santa ja es va obrir al trànsit el tram de l'avinguda Riells i ara, els vianants ja poden passar també amb normalitat per la zona de la punta del Noi Esquerrà.

En aquesta zona el paviment era molt irregular i estava en molt mal estat. Després d'aquesta actuació, s'ha combinat un paviment amb diferents tons de formigó tintat, amb zones de sauló compactat cap al sector de la Clota Petita. També s'han enjardinat diversos punts. A més, s'ha col·locat nou enllumenat i s'ha creat un espai on poder-se asseure arran d'aigua a la Clota Petita.

L'objectiu municipal és continuar aquesta millora de la connexió per a vianants i ciclistes entre la zona del passeig de Riells i l'accés a la zona de les Planasses (parc natural) que se situa després del port, àrea que durant anys va ser de terrenys militars.

L'Ajuntament ha informat que ja està prevista la redacció de la continuació d'aquest projecte.

El projecte se suma a altres iniciatives per a millorar el front litoral. En els darrers dos anys s'han fet reformes al tram del centre històric, des de la platja fins al port d'en Perris.