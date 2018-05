Els voltants del Castell de Sant Ferran, més nets

L'Ajuntament de Figueres, amb la col·laboració de la Fundación ALTEM, han realitzat treballs de reparació i manteniment al caminet que volta el Castell de Sant Ferran, popularment conegut com a Ruta del Colesterol. Aquets han consistit en el desbrossament, neteja i control de la vegetació adjacent així com la cura dels entorns de la Silene sennenii. Aquesta planta és endèmica de l'Empordà i la població més nombrosa es troba als entorns de la fortalesa

Les tasques de manteniment del camí es realitzaran anualment durant els mesos de maig i d'octubre.

En un comunicat del Consorci del Castell de Sant Ferran, s'han agraït les tasques de l'Ajuntament de Figueres i a la Fundació ALTEM. "Això no fa més que corroborar la idea que el Castell és de tots i per a tothom", hi diuen.

Actualment és un Bé Cultural d'Interès Nacional, la major fortificació baluardada d'Europa i el monument més gran de Catalunya però no prou conegut. El Consorci insisteix en la necessitat de treballar conjuntament totes les parts implicades: "és un monument del segle XXI que hem heretat i que tenim, tots, l'obligació de llegar als qui ens segueixen".