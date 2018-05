Les III Jornades de Meteorologia de Figueres clouen amb 500 participants

Les III Jornades de Meteorologia, Aigua i Canvi Climàtic, organitzades pel Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Figueres, s'han clausurat amb un "notable èxit d'assistència". Entre el 26 d'abril i el 22 de maig, prop de 500 persones han participat en les activitats programades (6 ponències i 3 tallers-sortides), i més de 2.000 persones han visitat l'exposició "Després de la tempesa, arriba la calma", a Casa Empordà.

Les Jornades van inaugurar-se amb la xerrada d'Alfred Rodríguez Picó, que va parlar sobre la meteorologia des d'un aspecte poc convencional, la música, i van finalitzar dimarts amb la xerrada "Canvi climàtic i fenòmens extrems" a càrrec d'Oriol Rodríguez, tècnic de l'Àrea de Predicció Meteorològica del Servei Meteorològic de Catalunya. També hi han intervingut científics de renom com Javier Martín Vide o Gabriel Borràs, divulgadors i homes del temps com Eloi Cordomí.

Enguany, com a novetat, i en col·laboració amb el Museu de l'Empordà, Casa Empordà ha acollit l'exposició de fotografies de les quatre edicions del Concurs Ferran Pou de Meteorologia.

Les jornades han estat coordinades pel geògraf i climatòleg Carles Bayés, qui considera que s'ha complert amb l'objectiu de donar a conèixer, reflexionar i fomentar el debat sobre l'impacte del canvi climàtic a l'Empordà i a la regió Mediterrània.

El primer tinent d'alcalde i regidor de Medi Ambient, Francesc Cruanyes, destaca la participació dels màxims exponents acadèmics de la meteorologia, l'aigua i el canvi climàtic. "Figueres esdevé, d'aquesta manera, un referent en l'estudi de l'escalfament global i, sobretot, de les mesures que hi podem aportar per combatre'l, tant a nivell individual com local", afegeix Cruanyes.