Las Vegas i l'univers d'Star Wars

El cinema Las Vegas ja funciona al cent per cent. Finalment ahir va obrir portes amb l'estrena internacional de Han Solo: una historia de Star Wars. El film es va projectar a la sala principal, amb un aforament per a prop de 500 persones, i a partir d'avui començaran a emtre's pel·lícules a les tres sales restants.

L'equipament, que compta amb «la pantalla més gran de la demarcació» –segons els responsables del cinema– va emular l'univers d' Star Wars. L'acte va estar amenitzat per actors que van encarnar diferents personatges de la saga, com Chewbacca o Darth Vader, amb els quas el públic s'hi va poder fotografiar.

Las Vegas recupera així la projecció de pel·lícules després que tanqués temporalment el mes passat per executar unes obres pendents i obtenir la llicència municipal definitiva.

Avui ja hi hauran projeccions a totes les sales. Ho fa amb pel·lícules en català i castellà, doblades i en versió original subtitulades. També hi haurà sessions infantils al matí i a la tarda i l´emissió del documental Killian Jornet: Path to the Everest, del director Jaume Martí que s'emetrà a partir del 31 de maig i cada dijous de juny.

El cinema Las Vegas, al centre de Figueres (carrer Sant Pau) es va inaugurar el 6 d'abril amb la projecció de la pel·lícula Miss Dalí del cineasta Ventura Pons, que també n'és el promotor.

La seva recuperació ha costat 1,7 milions d'euros i 350.000 s'ha finançat amb fons municipals.

Des de la seva primera inauguració, l'any 1964, Las Vegas es va convertir en la sala de cinema més gran de la demarcació de Girona, amb més de mil localitats. Ara en té quatre i un aforament per a 800 persones.