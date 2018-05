Els Pressupostos de l'Estat recuperen els 500.000 euros de la Casa Natal de Dalí

Els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) que es van aprovar dimecres al Congrés dels Diputats preveuen destinar 500.000 euros a la rehabilitació de la Casa Natal de Salvador Dalí a Figueres. Inicialment els comptes de l'Estat preveien invertir-hi la meitat (250.000 euros), però finalment el PP ha acceptat l'esmena presentada per Ciutadans en què reclamaven tornar a pressupostar l'ajut en mig milió.

Altres grups (ERC, PSC i el PDeCAT com a grup mixt) també van presentar esmenes que reclamaven l'augment de la partida pressupostària, però el govern ha acabat acceptant només la de la formació taronja.

"Hem defensat aquest projecte com un recurs cultural irrenunciable per al futur de Figueres i per això vaig demanar que s'incorporés aquesta esmena, ara només falta que el PP no torni a bloquejar la seva execució i que l'ajuntament del PDeCAT també s'hi comprometi", ha indicat el portaveu taronja a l'Ajuntament de Figueres, Héctor Amelló.

Amelló veu en la rehabilitació de la Casa Natal "un projecte estratègic i un recurs cultural irrenunciable per al futur de Figueres" i insisteix en el seu "valor diferencial que actuaria com a pol d'atracció".

L'Estat s'havia compromès ara fa dos anys a destinar 500.000 euros en la rehabilitació de l'immoble on va néixer el geni figuerenc. La partida, però, es va acabar retirant i l'Ajuntament de Figueres es va quedar sense subvenció. El PP va recuperar la inversió en els pressupostos d'enguany, reduïda a la meitat. Finalment, però, el Govern espanyol ha recuperat el mig milió d'euros que complementaran la inversió municipal i de la Generalitat en la conversió de l'habitatge en una casa museu.