El Congrés accepta una esmena per recuperar la inversió a la Casa Natal de Dalí

Els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) que es van aprovar dimecres al Congrés dels Diputats van acceptar una esmena de Ciutadans en què demanava destinar 250.000 euros a la rehabilitació de la Casa Natal de Salvador Dalí a Figueres.

Altres grups (ERC, PSC i el PDeCAT com a grup mixt) també van presentar esmenes en relació a la museïtzació de l´immoble. En aquests tres casos, totes les formacions reclamaven que es pressupostés en mig milió d´euros.

I és que, segons han confirmat fonts pròximes al Congrés dels Diputats, l´Estat no havia inclòs cap partida per la Casa Natal. Així, els 250.000 euros de l´esmena de Ciutadans seria l´única aportació prevista.

L'Estat s'havia compromès ara fa dos anys a subvencionar amb 500.000 euros la rehabilitació de l'immoble on va néixer el geni figuerenc. La partida, però, va caure i l'Ajuntament de Figueres es va quedar sense el mig milió del Govern espanyol.

L´any passat en va pressupostar 250.000, però la subvenció no es va fer efectiva. El PP s´havia compromès a recuperar la inversió en els comptes estatals d´enguany.

La inversió del Govern espa­nyol es complementarà amb la inversió municipal i la de la Diputació. L´Ajuntament de Figueres, però, es manté a l´expectativa de com evolucionen els pressupostos un cop passin a mans del Senat i fins la votació definitiva de les properes setmanes.

El museu, a l´entresol

El projecte de museïtzació de l´immoble, situat al número 6 del carrer Monturiol de Figueres, preveu instal·lar a la planta baixa un punt d´informació i una mena de llibreria. Salvador Dalí va néixer a l´entresol i és aquest punt el que es convertirà en el museu, pròpiament dit.

La primera i la segona planta seran sales d´exposicions i el terrat es podria utilitzar com a mirador o espai per celebrar-hi actes. El projecte, de l´any 2010, està valorat en 2,5 milions d´euros i s´espera que al 2020 ja es pugui visitar.

L´Ajuntament de Figueres ha pressupostat enguany 750.000 per a la museïtzació de la casa, on s´hi inclouen les partides de les tres administracions, juntament amb 200.000 euros de l´adquisició d´un pis en el carrer paral·lel on Salvador Dalí va viure i pintar alguns dels seus quadres més representatius.

Els dos habitatges, juntament amb el Teatre Museu Dalí, s´integrarien en el recorregut de visites guiades a l´entorn de la figura del pintor surrealista i donaria un nou impuls al turisme de la ciutat.