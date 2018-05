El Suprem tomba l'intent de legalitzar el Sun Village

Una sentència del Tribunal Suprem tomba l'intent de legalització del complex amb una quarantena de vivendes del Sun Village al POUM per part de l'Ajuntament de Palau-saverdera. El tribunal desestima un recurs de cassació a l'Ajuntament i als propietaris i obliga a recuperar la qualificació que tenien els terrenys el 2006, d'hoteler residencial. El TSJC va concloure que la llicència era il·legal i van ordenar l'enderroc. Els demandants estan oberts a sentar-se a negociar un acord econòmic i no demanar l'execució de sentència.

La construcció del Sun Village sobre uns terrenys qualificats d'hoteler residencial han motivat dos litigis judicials que s'allarguen des de fa més d'una dècada.

El primer el va interposar un veí, la família Gotanegra denunciant que no es podien construir vivendes en uns terrenys d'ús hoteler. El TSJC va dictar sentència el 2006 considerant que la llicència urbanística atorgada durant el govern de Narcís Deusedas era il·legal i va ordenar l'enderroc. Es va demanar l'inexecució però es va denegar.

L'Ajuntament va fer un canvi al planejament, que Urbanisme va avalar i els va qualificar de sòl residencial.

Amb el demandant es va arribar a un acord econòmic de 374.231,04 euros en concepte d'indemnització i les costes perquè no demanés l'enderroc (encara s'ha de resoldre, segons l'Ajuntament).

Però una societat empresarial va interposar una altra demanda contra les modificacions que es van introduir al planejament del 2012 perquè entenien que només buscava legalitzar el complex. El tribunal els va donar la raó i obligava a tornar els terrenys a la qualificació d'ús hoteler del 2006. Van plantejarun acord amb l'Ajuntament si els deixava construir ens uns terrenys a tocar la carretera de Roses però no es va acceptar. L'Ajuntament i els propietaris del complex van recórre.

Ara, una sentència de la secció primera de la sala contenciosa administrativa del Suprem amb data 21 de maig desestima els recursos.

L'advocat dels demandants, Joaquim Oliva, ha explicat que no ha acceptat els recursos de cassació «contra la sentència del TSJC que determinava que la legalització del Sun Village que havia fet el nou POUM era il·legal i per tant l'edifici havia de ser enderrocat». En aquest sentit, Oliva remarca que en no admetre's a tràmit «fa que totes les sentències siguin fermes» i que «poguem demanar l'enderroc». Tot i això, l'advocat ha avançat que la voluntat és seure's a negociar amb l'Ajuntament per intentar arribar a un acord que faci que els seus clients no demanin l'execució de la sentència.

L'alcaldessa de Palau, Isabel Maria Cortada, ha explicat que l'Ajuntament «acatarà la sentència» retornant als terrenys la qualificació del 2006 i estudiarà quines vies s'han de seguir judicialment per evitar l'enderroc.