Crec que tots els ciutadans de Figueres coincidim en el fet que la nostra ciutat no pot continuar en el sender del fracàs i de les polítiques estèrils convergents. Cal reorientar amb profunditat i immediatament les polítiques construint un projecte de ciutat amb un horitzó clar a 2025 anys.

La transformació de la nostra ciutat no arribarà per part dels responsables directes de la situació d'inseguretat, empobriment i anarquia actual, la CDC de Marta Felip, ni d'aquells partits que avalen la seva caòtica gestió, l'ERC d' Agnés Lladó.

Tampoc arribarà de la mà de velles fórmules fracassades que solament van servir per sadollar egos.

El futur de Figueres no pot quedar segrestat, com planifiquen les forces nacionalistes i els seus clients subvencionats en una estratègia de torn de govern. A Figueres, el bipartidisme, espantat per l'avanç d'una força de centre liberal i progressista com Ciutadans, no trigarà a proposar una acord entre forces separatistes amb l'únic objectiu de mantenir les cadires, les polítiques clientelars i l' statu quo.

A dia d'avui, CDC i ERC simulen ser diferents però són el mateix, el seu objectiu és mantenir i repartir-se l'alcaldia el 2019: polítiques del fracàs. Davant d'això, no sorprèn que molts dels nostres veïns i veïnes, de tots els colors polítics, ens diguin que l'oposició més ferma, clara i constructiva a Figueres l'estem realitzant des de Ciutadans.

I és que el model de Cs passa per la modernització de l'administració; per regenerar la política local i extirpar el clientelisme; per una ciutat on s'apliquin les normes de civisme i convivència; per millorar les polítiques de seguretat ciutadana i eradicar la conflictivitat de determinades àrees; per un model de progrés social inclusiu; per deixar d'improvisar i començar a planificar estratègicament el futur de la ciutat; per traçar objectius a curt, mitjà i llarg termini; per començar a ocupar-se, preocupar-se i solucionar els problemes i reptes del dia a dia; per una ferma aposta per una estratègia que conjugui indústria cultural, comerç i turisme sostenible com a model econòmic d'èxit, de retenció i captació de talent. Figueres ha de ser una fàbrica de creativitat.