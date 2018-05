Rufián culpa els governs de Figueres de l'estat del sector oest

El diputat d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, es va reunir ahir amb la Coordinadora d'Associacions Josep Casero per per tal de debatre de la problemàtica dels barris de la zona oest de Figueres i valorar possibles solucions.

En aquesta línia, Rufián ha culpat els governs de la ciutat: «el grau de degradació important que patiu no és culpa de qui hi viu, ho és de qui ha tingut responsabilitats polítiques i no ha fet res», va dir dirignt-se als veïns.

Rufián, acompanyat de la portaveu d'ERC a Figueres, Agnès Lladó, i de representants veïnals de les quatre associacions de la Coordinadora d'Associacions Josep Casero, va visitar diversos comerços dels barris.