Montse Mindan tornarà a encapçalar la llista del PDeCAT a Roses

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, tornarà a presentar-se com a cap de llista del PDeCAT a les eleccions municipals del 2019. La seva candidatura, l'única que s'havia presentat, va ser votada ahir per associats i simpatitzants del partit en el procés de primàries que s'havia obert.

Així, tal com es preveia, Mindan ha sigut l'escollida i el maig de l'any vinent podria repetir com a alcaldessa. El proper mandat, però, seria l'últim per a Mindan si les eleccions la fan alcaldessa altra vegada.

Ara s'enceta el període de preparació de les eleccions municipals que consistirà en l'elaboració del programa electoral a través d'un mètode de participació d'associats, entitats i veïns de Roses.

Per a Mindan, quatre anys són pocs per poder finalitzar projectes municipals. «En tenim més de 12 a punt de licitar-se», ha explicat, però també voldria avançar en d'altres de més abast com la remodelació del front de mar. «És un dels projectes que sempre hem tingut en ment i m'agradaria tenir acabat i projectat», diu.

Montse Mindan, però, és conscient que té una causa oberta per desobediència per haver donat suport al referèndum de l'1-O. Es va activar després que es recorregués la decisió del jutjat d'arxivar la causa, que podria acabar amb la inhabilitació de l'alcaldessa.

«Pot sortir una pena que no permeti presentar-me a les eleccions o m'inhabilitin un temps, però jo continuaré treballant amb la il·lusió que això no serà així», diu Mindan.

Montse Mindan i Cortada, de 55 anys, està casada i té dos fills. És Tècnica en Empreses i Activitats Turístiques pel Centre d'Estudis Turístics de Barcelona, CETT. És alcaldessa de Roses des de l'any 2013, quan va accedir a la alcaldia a mig mandat. L'any 2015 va guanyar les eleccions municipals i va assolir l'alcaldia. Governa des dels darrers comicis amb un pacte de govern amb l'agrupació local Gent del Poble.



Cusí repeteix a ERC de Llançà

Guillem Cusí serà el cap de llista d'ERC a Llançà el 2019. Cusí va ser escollit ahir per l'assemblea local llançanenca. El candidat republicà va explicar que vol tornar a ser l'alcalde de Llançà «perquè el poble necessita un govern d'esquerres, que prioritzi el municipi i que des del municipalisme treballi per la República».

Cusí va insistir que els republicans són «l'única garantia de l'independentisme enfront a l'unionisme del 155» i també « garantia de futur perquè tenim experiència de govern i de com governar. Hem demostrat que un altre Llançà és possible».

Guillem Cusí, nascut a Llançà (1976), des del 2008 és responsable de relaciones externes d'una empresa d'àmbit nacional del món de les assegurances. Ha estat alcalde de Llançà els anys 2015 i 2016 i portaveu del grup d'Esquerra al Consell Comarcal (2011-2015).

El republicà va estar al front del consistori arran d'un pacte amb el PSC i Alternativa per Llançà amb què va treure l'alcaldia a Pere Vila (CiU). Cusí, però, va perdre l'alcaldia el gener passat després que prosperés la moció de censura presentada pel PSC i PDeCAT.